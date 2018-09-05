نيسان تستدعي أكثر من 160 ألف سيارة

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" استدعاء حوالي 165 الف سيارة في الولايات المتحدة وكندا بسبب وجود خلل في نظام الإشعال.
وبحسب الشركة فإن الخلل يمكن أن يؤدي إلى توقف نظام الإشعال بمرور الوقت وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء السير مما يمكن أن يسبب حوادث مرورية. تشمل عملية الاستدعاء طرز "جوكي" و"فورنتاير" و"سنترا" و"فيرسا" و"فيرسا نوت" و"ميكرا" و"إن.في" و"إن.في 200" و"إن.في تاكسي" إنتاج عامي 2017 و2018.
وبحسب الشركة فإنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث بسبب هذا الخلل، وأنها قررت استدعاء هذه السيارات لفحصها وإصلاح الخلل من باب الاحتياط.
ورغم أن هيئة السلامة المرورية الأمريكية لم تصدر قرارا باستدعاء هذه السيارات أصدرت وزارة النقل الكندية قرارا باستدعائها لإصلاح الخلل.
وبحسب تقرير موقع "كونسيومر ريبورتس" المعني باختبار جودة المنتجات الصناعية فإن جنرال موتورز الأمريكية استدعت 6ر2 مليون سيارة بسبب خلل في نظام الإشعال يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك أثناء السير ويمكن أن يؤدي إلى تعطل عمل وحدة التوجيه الكهربائية والمكابح والوسائد الهوائية.
GMT 20:43 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرظهور شفرولية كورفيت C8 أثناء وصولها حلبة نوربرجرنج
GMT 20:42 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرتويوتا تزيح الستار عن Touring Sports أكتوبر المقبل
GMT 20:35 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرلمحات من نموذج "iNext Vision" القادم من بي إم دبليو
GMT 20:32 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرموعد طرح " تويوتا كورولا" الكومبي الجديدة
GMT 20:24 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرفورد تتراجع عن استيراد آلاف السيارات من الصين
خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
أرسل تعليقك