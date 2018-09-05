أعلنت شركة تويوتا أنها ستكشف النقاب عن الموديل الكومبي Touring Sports من أيقونتها Corolla خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Corolla Touring Sports الجديدة تظهر بطول 4.72 متر، مع قاعدة عجلات بطول 70ر2 متر، وهو ما يضمن مساحة كبيرة للأقدام. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 598 لترا.
ومن الناحية التصميمية تتميز السيارة من خلال العديد من التفاصيل مثل مبيت العجلات مفتول العضلات والمسار العريض.
وبجانب محرك البنزين تربو سعة 1.2 لتر بقوة 85 كيلووات/116 حصان هناك نظام دفع هجين بقوة 90 كيلووات/122 حصان، وآخر بقوة 132 كيلووات/180 حصان.
ومن المقرر أن تطلق تويوتا السيارة Corolla Touring Sports الجديدة مطلع يناير المقبل، غير أنها لم تكشف عن الأسعار.
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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