أعلنت شركة تويوتا أنها ستكشف النقاب عن الموديل الكومبي Touring Sports من أيقونتها Corolla خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Corolla Touring Sports الجديدة تظهر بطول 4.72 متر، مع قاعدة عجلات بطول 70ر2 متر، وهو ما يضمن مساحة كبيرة للأقدام. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 598 لترا.

ومن الناحية التصميمية تتميز السيارة من خلال العديد من التفاصيل مثل مبيت العجلات مفتول العضلات والمسار العريض.

وبجانب محرك البنزين تربو سعة 1.2 لتر بقوة 85 كيلووات/116 حصان هناك نظام دفع هجين بقوة 90 كيلووات/122 حصان، وآخر بقوة 132 كيلووات/180 حصان.

ومن المقرر أن تطلق تويوتا السيارة Corolla Touring Sports الجديدة مطلع يناير المقبل، غير أنها لم تكشف عن الأسعار.