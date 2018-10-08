بشكل معدل وأنظمة تكنولوجية جديدة قدمت بورشه موديل 2019 من سيارتها ماكان بمعرض باريس 2018 الحالي للسيارات، حيث يعد هذا الموديل بمثابة نسخة Facelift معدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الحالي للسيارة.

ومن حيث الشكل الخارجي يشهد هذا الموديل عدة تغييرات منها مصابيح LED أمامية معدلة، بالإضافة لتقديم السيارة بألوان جديدة منها الأزرق السماوي والأخضر المعدني والفضي المعدني، كما عدلت بورشه من الجزء الخلفي للسيارة ومنحته أضواء خلفية تمتد بعرض السيارة وتمر بالباب الخلفي، وبرزت هذه المصابيح بشكل بسيط عن هيكل السيارة مما منحها شكل ثلاثي الأبعاد إلى حد ما.

أما عن الأنظمة التكنولوجية التي تحملها السيارة فأكدت بورشه أنها تضم نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 11 بوصة باللمس فائقة الوضوح بمنتصف لوحة القيادة، ويضم هذا النظام خاصية Connect Plus كمكون أساسي والذي يتيح للسيارة اتصال دائم بالإنترنت، كما يقدم هذا النظام معلومات للسائق عن حالة المرور والزحام على الطريق، كما يمكن أيضا التحكم في بعض أنظمة تشغيل السيارة عن طريق الصوت.

كذلك ضمت بورشه بهذا الموديل العديد من الوسائل المساعدة للسائق، ومنها على سبيل المثال نظام مساعد للسائق في حالات الزحام على الطريق، ونظام مساعد للقيادة على الأراضي الوعرة والغير ممهدة.

أما عن المحرك الذي ستطلقه بورشه مع هذا الموديل، فهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي، وبقوة 242 حصان و370 نيوتن متر من عزم الدوران، ومعه يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100كم/ساعة في 6.7 ثانية، وبسرعة قصوى تصل إلى 225 كم/ساعة.