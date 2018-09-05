فورد تتراجع عن استيراد آلاف السيارات من الصين

بعد أن قوضت التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب فيما يخص جلب السيارة إلى السوق الأمريكية، ألغت شركة فورد موتور خططاً لاستيراد طراز جديد من سيارات الطرق الوعرة من مصنع بالصين.

شركة فورد

وقال كومار جالهوترا، رئيس عمليات أمريكا الشمالية، إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه صفعة للسيارات المنتجة في الصين بفرض ضريبة إضافية عليها بنسبة 25 % في يوليو، قد أضعف من ربحية السيارة "فوكاس أكتيف" التي خططت فورد لبدء شحنها إلى الولايات المتحدة بعد عام من الآن.

وأضاف "جالهوترا": "الشركة وجدت عدم جدوى استثمار المزيد من الأموال في سيارة، من المتوقع أن تكون مبيعاتها بداخل أمريكا أقل من 50 ألف سيارة في السنة".

سيارات الطرق الوعرة

وتابع رئيس عمليات أمريكا الشمالية: "وجهة نظرنا في سيارة "فوكاس أكتيف" كانت تتمحور في ضوء التعريفات الحالية، فإن تكاليفنا من الواضح أنها ستكون أعلى بكثير.. ويمكن توزيع مواردنا بشكل أفضل".

وأكدت تقارير إعلامية أن تراجع شركة فورد في سوقها المحلية، عن استيراد "فوكاس أكتيف" لن يكون كبيراً إلى حد بعيد؛ حيث تبيع الشركة أكثر من 5ر2 مليون سيارة في السنة.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار يجعل الطراز رمزاً آخر على الآثار الجانبية للحرب التجارية التي يشنها ترامب بالنسبة لشركات التصنيع الكبرى الموجودة في كل من داخل وخارج أمريكا.

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