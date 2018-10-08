كشفت لكزس رسمياً عن RC 2019 بتحديثات جديدة شملت الخارجية والداخلية. وذلك في اطار مشاركتها خلال معرض باريس, والذي يعد التدشين العالمي الأول لها بعد أن كشفت عنها لكزس قبل حوالي شهر.

سيارة لكزس الرياضية ذات الاستعمال اليومي، تتوفر في السوق منذ 4 أعوام بنفس التصميم وحان الوقت لتحصل على حصتها من التحديثات التي نراها في المصابيح الأمامية والشبك والجنوط والمصابيح الخلفية والصدام الخلفي كذلك, بالإضافة الى جنوط بتصميم جديد قياس 19 إنش. و تطمح لكزس عبر هذه التحديثات لاستمرار المنافسة مع مرسيدس C-Class كوبيه وبي ام دبليو الفئة الرابعة اللتان تتسيدان هذه الفئة بشكل كبير مع وجود أودي A5 في المرتبة الثانية خلفهما. يضاف إلى التحديثات اللون الأصفر الخارجي لتتوفر لكزس RC بـ 11 لون للخارجية و 7 ألوان للداخلية سعياً منها لإرضاء كافة الأذواق. بالإضافة الى تحسين انظمة التعليق وجعلها أكثر راحة و عملية.

التحديثات الداخلية ظهرت في الكونسول الوسطي فقط ومسند اليد بالإضافة إلى استعمال مواد أفخم في عدة أماكن وفي أزرار التحكم بشكل خاص.

ميكانيكياً ما زالت لكزس RC تتوفر بنفس الخيارات من المحركات، وفي سوقنا المحلي تأتي RC بمحرك 4 سلندر تيربو بقوة 241 حصان، ومحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 311 حصان. يرتبط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

لم تكشف لكزس عن الأسعار بعد, ولكن أكدت إطلاقها للأسواق قبل إنتهاء العام الجاري.