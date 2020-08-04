تسريب صور أفخم السيارات الصينية المنتظرة

بعد مدة من عرض نموذج لسياراتها الفاخرة المنتظرة، وبعد أن كثرت الشائعات حول هذه السيارة، قررت شركة Hongqi الصينية تسريب صور واقعية لها بشكلها النهائي.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة التي ظهرت في الصور المسربة مؤخرا هي النسخة التي ستطرح في الأسواق قبل نهاية العام الجاري تحت اسم E-HS9 التجاري، وهي نموذج معدل عن سيارة E115 التي استعرضتها Hongqi في معرض فرانكفورت للسيارات الذي عقد العام الماضي.

وتبين الصور المسربة لـ E-HS9 أنها حصلت على واجهة أمامية مميزة مطلية بالكروم اللماع، تشبه في تصميمها بعض الشيء واجهات سيارات رولز رويس الفارهة، كما حصلت على شعار فريد الشكل يمتد من منتصف الواجهة حتى منتصف غطاء المحرك.

والمميز في هذه المركبة أيضا هو تصميم أقراص العجلات التي أتت كبيرة ومصنوعة من الكروم، وقبضات الأبواب التي دمجت داخل الهيكل لتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها فقط كما في سيارات تيسلا، فضلا عن التصميم الأنيق للمصابيح الأمامية.

أما التسريبات لتصميم قمرتها الداخلية فأظهرت أن واجهة القيادة جاءت بشاشة عملاقة تمتد على معظم عرضها تقريبا، وتحتها ثبتت شاشة إضافية تعمل باللمس تشبه الحاسب اللوحي.



ومن المفترض أن تطرح Hongqi E-HS9 بعدة نسخ، نسخ فيها محركان كهربائيان بعزم كلي يعادل 218 حصانا، ونسخ قوية فيها محركات كهربائية عزمها يعادل 551 حصانا، ستزود جميعها ببطاريات باستطاعة 92.4 كيلواط، تكفيها لقطع مسافة 500 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.