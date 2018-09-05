كل ما تريد معرفته عن سانج يونج تيفولي xlv في مصر

انطلقت سيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، في مصر بممزيات عديدة، وبثلاث فئات من التجهيزات، ونظامي دفع، وجميعها مزود بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
وتتميز السيارة بأبعادها التي تنناسب مع الطرق المصرية، حيث يبلغ ارتفاعها عن الأرض 167 مم، وطولها الذي يصل إلى 4440 مم، وعرض يصل لـ1798 مم وقاعدة عجلات 2600 مم.
وتحيط تيفولي XLV الجديدة ركابها بباقة متنوعة من وسائل الأمان، أبرزها نظام التعليق ماكفرسون والوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS والتوزيع الإليكتروني للفرامل EBD ونظام تنبية وإيموبليزر ضد السرقة.
كما يتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل المساعدة للسائق مثل فوانيس الضباب الأمامية والحساسات الخلفيه ومصابيح LED الأمامية ومثبت السرعة وعجلة القيادة التي يمكن التحكم بها.
أما وسائل الرفاهية فتتمثل في كمبيوتر للرحلات وفرش جلدي يشمل المقاعد وعجلة القيادة ومساند رأس خلفية وأمامية وإمكانية التحكم في ارتفاع كرسي السائق ومسند يد أمامي وفتحة سقف كهربائية وإمكانية التحكم بالزجاج بلمسة واحدة.
وعن أنظمة الصوت والتحكم فيتوفر بالسيارة مشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX ومدخل USB وبلوتوث وشاشة عرض بالتابلوه بقياس 8 بوصات.
ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى COMFORT القياسية335.000 جنيه، والفئة الثانية LUXURY يبلغ سعرها 385.000 جنيه، أما الفئة الثالثة رباعية الدفع فيبلغ سعرها الرسمي 409.900 جنيهًا.
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خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
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