بعد فترة من الكشف عنها على الانترنت قدمت أودي موديل 2019 من سيارتها A1 Sportback بمعرض باريس 2018 الحالي للسيارات، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة أولى سيارات الجيل الثاني من هذه السيارة التي بدأ طرحها في 2010.

وتبلغ أبعاد هذا الموديل 4.03 متر من حيث الطول، و1.74 متر من حيث العرض، و1.14 متر من حيث الارتفاع، لذلك فهو أطول من الموديل الحالي من السيارة بزيادة 5.6 سم، كما أكدت أودي أن هذه السيارة تتمتع بمساحة داخلية أكبر تمكن الركاب من الجلوس براحة أكبر، وأن الصندوق الخلفي يتمتع بمساحة تخزين تعادل 335 لتر، وترتفع إلى 1090 لتر مع طي صف المقاعد الخلفية.

وظهر هذا الجيل الجديد بشكل وتصميم أفضل وأكثر رياضية وقوة من سيارات الجيل السابق، وشملت التعديلات الخارجية في الشكل بهذا الموديل إضافة شبكة تهوية أمامية جديدة وأصغر حجما مع زيادة حجم فتحات التهوية على جانبي المصد الأمامي، مع إضافة مصابيح LED جديدة وسبويلر خلفي بالسيارة، وشاشة 10.1 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي، وشاشة أخرى 10.25 بوصة خلف عجلة القيادة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.

وبالنسبة للمحركات فتقدم الشركة عدة فئات منها تبدأ بمحرك بنزين 3 اسطوانات بسعة 1000 سي سي، وتضم أيضا هذه الفئات محركات 4 اسطوانات بسعات 1500 و2000 سي سي، وتتراوح قوة جميع الفئات السابقة من 93 إلى 197 حصان، وستقدم أودي مع أغلبهم ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.