أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في روسيا لعام 2020

رغم تراجُع مبيعات السيارات في العالم بسبب جائحة "كورونا" هذا العام فإن بعض السيارات الأوروبية لاقت رواجا كبيرا في مختلف البلدان عموما وفي السوق الروسية بشكل خاص.

وتبعا لإحصائيات موقع Avtostat فإن الأسواق الروسية شهدت مبيع أكثر من 173 ألف سيارة في النصف الأول من العام الجاري، وكان لسيارات Volkswagen Polo النصيب الأكبر من هذه المبيعات، إذ بيع منها ما بين يناير ويونيو هذا العام في روسيا أكثر من 21 ألف سيارة.

أما المرتبة الثانية في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا في روسيا لهذا العام فاحتلتها سيارات Volkswagen Tiguan، حيث بيع منها في روسيا آخر 6 أشهر نحو 13.4 آلاف سيارة، وتلتها سيارات Renault Logan التي بيع منها أيضا نحو 12.2 ألف قطعة.

وضمت قائمة أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في روسيا لعام 2020 أيضا سيارات Renault Duster التي بيع منها 12.1 ألف سيارة، وRenault Sandero بـ10.9 آلاف قطعة مباعة، وSkoda Rapid التي بيع منها 9.8 آلاف سيارة، وكذلك Skoda Kodiaq بـ8.7 آلاف سيارة مباعة.

وبيع في روسيا منذ مطلع العام الجاري نحو 8500 سيارة من نوع Renault Kaptur، ونحو 7500 سيارة Renault Arkana.