رينو تخطط لطرح موديلات هجينة من سياراتها بحلول 2020

تخطط شركة "رينو" لطرح موديلات هجينة من كلا "Clio وPlug-in و Captur وMégane، وذلك بحلول عام 2020.

كما تخطط رينو لطرح موديلات كهربائية جديدة؛ حيث كشفت الشركة الفرنسية خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات (حتى 14 أكتوبر الجاري) عن السيارة الكهربائية K-ZE الاختبارية.

وأوضحت رينو أن السيارة K-ZE الكهربائية تمتاز بمدى سير يبلغ نحو 250 كلم، ومن المقرر طرحها في عام 2019 في الصين أولا.