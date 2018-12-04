وصلت سيارات الفريق السعودي المشارك في سباق eTrophy رسمياً إلى الرياض.

سباق eTrophy هو سباق مصاحب للسباق الرئيسي الخاص بالفورمولا E وهو يتكون من 10 فرق و 20 سائق يتنافسون بسيارات جاكوار I-Pace الكهربائية فقط، للفوز باللقب. يدعم هذا السباق التحول للسيارات الكهربائية والتشجيع لها حيث يفتخر بكونه سباقاً لا يتسبب في أي إنبعاثات.

يذكر أن جاكوار I-Pace هي أول سيارة كهربائية من جاكوار وتأتي بقوة 400 حصان و 695 نيوتن-متر من عزم الدوران، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 4.2 ثانية.

استعدادا لسباق eTrophy.. سيارات "جاكوار I-Pace" الكهربائية تصل السعودية! (صور)