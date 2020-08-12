نيسان تشعل سوق الـبيك آب
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نيسان تشعل سوق الـ"بيك آب"

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العرب اليوم - نيسان تشعل سوق الـ"بيك آب"

سيارة "بيك آب"
طوكيو - العرب اليوم

أعلنت شركة نيسان عن نسخة 2020 الأحدث من شاحنتها القوية "تايتان"، والتي قدمت من خلالها قدرات جديدة منحتها الأفضلية في المنافسة الشرسة بين الشركات المصنعة لشاحنات "بيك آب" وعرض موقع "كار أند درايفر" قدرات محرك الشاحنة والفئات التي تتوفر منها مع مختلف أسعارها، ومعدل استهلاكها للوقود بدأ الموقع بالحديث عن أبرز التعديلات المضافة لموديل 2020 من الشاحنة، وشمل ذلك تصميم جديد للواجهة الأمامية للشاحنة، وتصميم جديد لخلفية الشاحنة كما توفر نيسان للموديل الجديد خيارات أكثر فيما يخص ناقل السرعة تشمل ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بتسع سرعات، بدلا من ناقل السرعة بالنسخة السابقة من الشاحنة الذي كان مزودا بسبع سرعات فقط.

وقال الموقع إن الشاحنة بنسختها الجديدة لعام 2020 تتوفر منها للبيع 5 فئات مختلفة، الافتتاحية باسم S بسعر 37 ألفا و785 دولارا، وفئة SV بسعر 41 ألفا و585 دولارا، ثم فئة Pro-4X وتتوفر للبيع بسعر 49 ألفا و185 دولارا، وفئة SL التي تتوفر بسعر 55 ألفا و585 دولارا. أما أعلى فئة من شاحنة نيسان "تايتان" هي Platinum Reserve وتتوفر للبيع بسعر 60 ألفا و285 دولارا وأكد الموقع أن الفئة الافتتاحية من الشاحنة تتوفر بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر، وتنتج قوة 400 حصان، مع عزم دوران 413 لفة/قدم، وناقل سرعة مضاف حديثا لنسخة 2020 من الشاحنة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.

وأشار الموقع إلى أن الشاحنة قادرة على سحب وزن يبدأ من 9 آلاف و240 رطلا كحد أدنى لدى فئاتها الافتتاحية ويصل إلى 9 آلاف و660 رطلا كحد أقصى وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار أند درايفر" أن نسخة شاحنة نيسان تايتان العاملة بنظام دفع 2WD تستهلك من الوقود واحد جالون لكل 16 ميلا تقطعها داخل المدن، وواحد جالون واحد لكل 22 ميلا تقطعها على الطريق السريع والنسخة العاملة بنظام دفع 4WD من الشاحنة تستهلك معدل وقود واحد جالون لكل 21 ميلا تقطعها على الطريق السريع، وواحد جالون لكل 15 ميلا تقطعها داخل المدن.

والنسخة الأعلى في الأداء العاملة بنظام دفع 4WD PRO4X، تستهلك واحد جالون لكل 15 ميلا تقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 21 ميلا تقطعها على الطريق السريع ومن الداخل، زودت شاحنة تايتان 2020 بشاشة ملعومات بقياس يتراوح بين 8 و9 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام معلوماتي خاص من نيسان باسم NissanConnect، وخاصية شحن لاسلكية للهواتف وتتمتع شاحنة "تايتان" بأنظمة مثل نظام الفرامل التلقائية ونظام التنبؤ بالاصطدام، ونظام رصد المنطقة العمياء، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

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نيسان تشعل سوق الـبيك آب نيسان تشعل سوق الـبيك آب



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