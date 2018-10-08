استغلت فيراري الإيطالية مشاركتها بمعرض باريس لهذا العام لتقدم للصحفيين والحاضرين سيارتها بيستا 488 سبايدر، وهي النسخة المكشوفة من بيستا 488 التي أزاحت عنها الستار في فبراير الماضي، حيث قدمت فيراري من داخل المعرض المواصفات الكاملة لهذه السيارة المكشوفة في ثاني ظهور لها بعد تقديمها لأول مرة بمعرض ببل بيتش.

جدير بالذكر أن هذه السيارة تم اقتباس تصميمها ومحركها وأنظمتها وأيضا ديناميكتها الهوائية من سيارتين أنتجتهما الشركة الإيطالية منذ فترة، وهما فيراري 488 Challenge وفيراري 488 GTE.

وأكدت فيراري أن هذه السيارة تحمل محرك V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 3900 سي سي وبقوة 710 حصان عند 8000 دورة للمحرك في الدقيقة، وبعزم 770 نيوتن متر عند 3000 دورة للمحرك في الدقيقة.

وبهذه المواصفات تصبح بيستا 488 سبايدر أقوى من فيراري 488 سبايدر بزيادة 49 حصان، وأقوى من فيراري 458 Speciale Aperta بزيادة 113 حصان في قوة المحرك.

وأكدت فيراري أن بيستا 488 سبايدر تستطيع التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 2.85 ثانية فقط، ولسرعة 200 كم/ساعة في 8 ثواني فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 340 كم/ساعة.

وعلى الرغم من سرعتها إلا أن فيراري أكدت أن هذه السيارة مزودة بمكابح قوية تستطيع إيقافها في زمن ومسافة قليلة نسبيا، وذكرت الشركة المسافات التي تقطعها السيارة حتى تتوقف تماما بعد الضغط على المكابح أثناء القيادة بالسرعات التالية:

- سرعة 100 كم/ساعة على بعد 29.5 متر.

- سرعة 200 كم/ساعة على بعد 116 متر.

وتعتبر هذه الأرقام مناسبة للسيارات الخارقة، وهي أيضا تمثل تحسن بفارق 1 متر أقل على سرعة 200 كم/ساعة، وذلك مقارنة بأرقام سيارة فيراري 488 سبايدر.