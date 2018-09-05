مرسيدس تكشف عن eqc الجديدة كليا

أعلنت مرسيدس EQ عن أول سياراتها الكهربائية EQC، وتعتمد مرسيدس EQC بتصميمها على أسلوب مرسيدس الحالي، انحناءات متناسقة في الهيكل، عناصر غير حادة ومنمقة في نفس الوقت، في الواقع تعكس مقدمة مرسيدس EQC مشاعر مختلطة، ليست مقدمة جرئية أو قوية، ولكنها في نفس الوقت ليست هادئة ولا بسيطة، المصابيح تتصل بخط من إضاءة LED أعلى الشبك الأمامي المميز بخطوط عريضة وشعار مرسيدس الغني عن التعريف.

كما يحيط بالشبك إطار أسود لا يضيف أي معنى للتصميم، وإذا كنتم مهتمون بالحصول على EQC بناءً على مواصفات الأداء التي سنذكرها بعد قليل ربما قد ترغبون بـ EQC سوداء لإخفاء هذا الإطار. كما تتوفر رزمة تصميمة مقتبسة من قسم AMG إلا أنها لا تضيف الكثير للسيارة.

في الداخل نجد داخلية من الدرجة الأولى تليق تماماً بمرسيدس، مواد عالية الجودة، توزيع متقن لعناصر الكونسول الوسطي، لوحة فنية تحيط من الجهات الأربعة، والأهم تقنيات حديثة كان لا بد لنا أن نتوقعها في السيارة والتي تشمل شاشة وسطية بنظام مرسيدس الترفيهي الأحدث MBUX قادر على عرض معلومات السيارة مثل مقدار الشحن، المسافة المتبقية، قراءات معلومات نظام القيادة، مع تحسين عرض معلومات الملاحة ويدعم الهواتف الذكية بنظامي أندرويد أوتو وكاربلاي. ويمكن طلب السيارة بأنظمة مساعدة السائق للمساعدة على تغيير المسار والتنبيه من الاصطدامات ومكابح الطوارئ.

ميكانيكياً، تحمل مرسيدس EQC محركين كهربائيين، واحد على كل محور، وينتجان 400 حصان كافية لإطلاق السيارة من 0-100 كم/س في 5.1 ثانية، وتخزن السيارة طاقتها في حزمة بطاريات ليثيوم أيون سعة 80 كيلوواط-ساعة قادرة على شحن نفسها بنسبة 80% في 40 دقيقة. ويمكن اختيار أحد وضعيات القيادة الـ5 وهي: مريح، اقتصادي، Max Range (أبعد مدى)، رياضي أو مخصص، وتعدل كل وضعية خصائص المحركات وأنظمة الدفع والتعليق واستجابة المقود والدواسات لأداء المهمة المطلوبة منها.

تنوي مرسيدس توفير EQC في معظم الأسواق العالمية وتحديداً في أوروبا والولايات المتحدة حيث تتوافر محطات الشحن بكثرة ويكون الطقس أكثر ملائمة، كما تفكر مرسيدس بتوفير السيارة للصين، ومن المؤكد أننا سنرى مرسيدس تطرح السيارة في الخليج في الوقت المناسب.