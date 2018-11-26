فورد إكسبلورر 2020 الجديدة تظهر بتمويهات خفيفة

نعلم مسبقاً أن فورد تعمل على إكسبلورر 2020 الجديدة، حيث شاهدنا صورها وهي تُختبر في الشوارع العامة، واليوم تعود مرة أخرى ولكن بتمويهات خفيفة تمنحنا رؤية أفضل.

يظهر الجيل الجديد من إكسبلورر بهوية رياضية أكثر تميل إلى شقيقتها إيدج، حيث تظهر المصابيح الأمامية النحيلة مدمجة مع الشبك ونرى مصابيح LED سفلية. الخلفية بدورها لم تحصل على تغيير كبير حيث تظهر المصابيح بتصميم جديد مقارب للجيل الحالي مع مخرجين للعادم. من الجانبين نرى خطوط التصميم الرياضية واضحة في السقف وجميلة.

لم تخاطر فورد كثيراً في تصميم إكسبلورر 2020 ولكن هل تعتقدون أنها ستكون ناجحة بنفس التصميم الذي أبقته لأعوام عديدة؟ ربما حان الوقت لتحصل على تصميم ثوري، فما رأيكم؟