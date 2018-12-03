رصد تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات "أميك" الأخير، بيع أول سيارة مزودة بمحرك كهربائي بالكامل في مصر، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا لبيانات "أميك" فالسيارة المباعة هي T300 التي تحمل علامة زوتي التجارية الصينية، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وكشفت مجموعة IFG الوكيل الحصرى لسيارات زوتي في مصر، عن سيارة T300 لأول مرة بمصر داخل جناحها بمعرض أوتوماك فورميلا 2018.

سيارة T300 الرياضية الجديدة مزودة بنظام دفع كهربائي بقوة 53 كيلو واط وسرعتها القصوى 140 كم/س، ويصل مدى سيرها 250 كم قبل الحاجة لإعادة شحن بطاريتها.

وقدم الوكيل المصري بالإضافة إلى T300 سيارتين كهربائيتين أخرتين، وهما Y100 التي يصل مداها 250 كم قبل إعادة الشحن وE200 التي يصل مداها لـ220 كم فقط.

كان محمد فرج، المدير التنفيذي لـ IFG أكد في مؤتمر على هامش فعاليات أوتوماك فورميلا الذي أقيم في سبتمبر الماضي، أن الشركة تخطط لتجميع عدد من سيارات العلامة الصينية في مصر، بالإضافة إلى طرح دفعة أولى من السيارات الكهربائية قبل نهاية العام.