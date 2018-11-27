أودي تكشف عن Q2 L E-tron الكهربائية المخصصة للصين فقط

كشفت أودي مؤخرا عن سيارتها الجديدة Q2 L E-tron الكهربائية، وهي النسخة الطويلة من سيارة Q2 E-tron الكهربائية الجديدة، حيث أكدت الشركة أن هذه السيارة ستكون مخصصة لسوق السيارات الصيني فقط.

وذكرت أودي أنها ستقدم هذه السيارة كموديل لعام 2019 القادم، كما أكدت أن هذه أول سيارة كهربائية تصممها الشركة بشكل خاص من حيث المواصفات والتجهيزات لتناسب متطلبات واحتياجات الجماهير بسوق السيارات الصيني.

وتم هذا الكشف خلال الايام الماضية من داخل حفل خاص نظمته مجموعة فاو الصينية للسيارات بمصنعها في مدينة تشانجتشون الصينية، وذلك بمناسبة العيد الثلاثين للشراكة المبرمة بين المجموعة الصينية وشركة أودي الألمانية.

وحتى الأن لا توجد أي معلومات رسمية عن مواصفات هذه السيارة الكهربائية، لكن ذكرت بعض التسريبات الغير مؤكدة حتى الأن من الشركة الألمانية أن هذا الموديل يحمل بطارية قوية يبلغ مداها 500 كيلومتر تقريبا.