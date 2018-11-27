تعقد الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT" مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل للكشف لتقديم سيارة سورينتو الجديدة المجمعة رسميًا، وذلك بمصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "EGA" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

ويحضر حفل الكشف عن السيارة الجديدة بحسب بيان للشركة المصرية العالمية، الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وتقدم السيارة الجديدة بنوعين من المحركات، الأول رباعي السلندرات سعة 2.4 لتر بقوة 172 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، أما الثاني فهو محرك سداسي السلندرات سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتوفر سيارة كيا سورينتو بإصدارها المحلي الجديد بثلاث فئات من التجهيزات الأولى A/T F/O مزودة بمحرك 2.4 لتر وتعمل بنظام دفع ثنائي، خماسية المقاعد، وتبدأ أسعارها الرسمية من 770.000 جنيه.

الفئة F/O A/T الثانية من السيارة مزودة بمحرك 3.5 لتر وتعمل بنظام الجر الأمامي وتتسع لسبعة ركاب وبها فتحة سقف بانورامية، ستباع بأسعار رسمية تبدأ من 870.000 جنيه.

أما الفئة A/T TL 4WD الأعلى من سورينتو فتعمل بنظام الجر الكلي الرباعي ومحركها سعة 3.5 لتر، وتتسع لسبعة ركاب. وتباع بأسعار رسمية تبدأ من 970.000 جنيه.