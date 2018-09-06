

أعلنت شركة تويوتا أنها ستكشف النقاب عن الموديل الكومبي Touring Sports من أيقونتها Corolla خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Corolla Touring Sports الجديدة تظهر بطول 4.72 متر، مع قاعدة عجلات بطول 70ر2 متر، وهو ما يضمن مساحة كبيرة للأقدام. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 598 لترا.

ومن الناحية التصميمية تتميز السيارة من خلال العديد من التفاصيل مثل مبيت العجلات مفتول العضلات والمسار العريض.