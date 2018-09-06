تعرف على سعر فولكس فاجن T-Cross الجديدة



انتهت شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات، من الاختبارات لسيارتها الجديدة الكروس أوفر "T-Cross"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وتأتي السيارة الألمانية الجديدة بهيكل أنيق وانسيابي متوسط الجحم، ومقصورة تتسع لخمسة ركاب، وصندوق خلفي بسعة 455 لتر.

ومن المتوقع أن تأتي هذه السيارة بنوعين من المحركات، الأول توربيني يعمل بالبنزين بسعة 1.0 ليتر، وآخر يعمل بالديزل بسعة 1.6 لتر، فضلا عن نظامي دفع أمامي ورباعي للعجلات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المخطط أن تظهر السيارة في الأسواق الألمانية، أوائل أكتوبر المقبل، وفي أوروبا وآسيا العام المقبل، بسعر يبدأ من 21 ألف دولار تقريبا (اي ما يعادل 378.000 جنيه مصري تقريباً).