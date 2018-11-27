جي بي غبور أوتو تفوز بمسابقة شيري للمهارات الفنية في الصين

في مسابقة للمهارات الفنية نظمتها شيري العالمية في الصين مؤخرا لقياس مهارات الفنيين والمهندسين في أكبر 9 دول موزعة لسيارات شيري في العالم، استطاعت شركة جي بي غبور أوتو المنافسة بقوة في هذه المسابقة واثبات تفوق مهندسيها على كثر من الفنيين والمهندسين بالدول الأخرى الموزعة لسيارات شيري الصينية.

وفي هذه المسابقة فاز المهندس محمد علي بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية، ويشغل محمد علي منصب مهندس الاستقبال بفرع خدمات ما بعد البيع بأبو رواش، أما المهندس فادي وصفي مهندس الاستقبال بفرع خدمات ما بعد البيع بالعامرية، من الفوز بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية

وعن هذه المسابقة تحدث أمير أميني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات ما بعد البيع لسيارات الملاكي بشركة جي بي غبور أوتو، وذكر أن الالتزام تجاه عملاء الشركة يعتبر جزء أساسي من ثقافة العاملين في جي بي غبور أوتو، وتعد هذه المنافسة فرصة طيبة لتعزيز قدرات موظفي الشركة وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، حيث ينعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على تقديم تجربة لا مثيل لها لعملاء الشركة في خدمات ما بعد البيع.