جاجوار xe تحصل على تحديثات جديدة

كشفت الشركة البريطانية المصنعة لسيارة جاجوار XE، عن تحديثات جديد وتغيرات تطرأ على سيارتها، فقد حدثت المصابيح الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى مصدّات جديدة.
وأعلنت الشركة البريطانية عن خططها لتقديم موديلات جديدة هجينة من XE لتحسين استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، كما تم تجهيز الموديلات الجديدة ببطارية 48 فولت من الليثيوم-أيون، وسوف تحسّن تلك المحرّكات استهلاك الوقود عن طريق تقديمها لنظام بدء وتشغيل المحرّك الجديد.
بعد إطلاق جاجوار لطرازات V6 من XE في أوروبا، يتم طرح السوبر تشارج سعة 3 لتر في الولايات المتحدة قريبًا، وقد يتم تجهيز XE بعد تحديثات منتصف العمر بناقل حركة يدوي في فئاتها الأولى.
GMT 18:53 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرتعرف علي سيارة سانج يونج تيفولي XLV في مصر
GMT 18:52 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرمرسيدس تكشف عن EQC الجديدة كليا
GMT 18:48 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرتعرف على سبب إستدعاء نيسان حوالي 165 ألف سيارة
GMT 18:47 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبربنتلي ستوفر "شعار" حصري لموديلات 2019 إحتفالاً بالذكرى المئوية
GMT 18:45 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبرتويوتا تزيح الستار عن Touring Sports أكتوبر المقبل
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
أرسل تعليقك