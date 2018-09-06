جاجوار xe تحصل على تحديثات جديدة





كشفت الشركة البريطانية المصنعة لسيارة جاجوار XE، عن تحديثات جديد وتغيرات تطرأ على سيارتها، فقد حدثت المصابيح الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى مصدّات جديدة.

وأعلنت الشركة البريطانية عن خططها لتقديم موديلات جديدة هجينة من XE لتحسين استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، كما تم تجهيز الموديلات الجديدة ببطارية 48 فولت من الليثيوم-أيون، وسوف تحسّن تلك المحرّكات استهلاك الوقود عن طريق تقديمها لنظام بدء وتشغيل المحرّك الجديد.

بعد إطلاق جاجوار لطرازات V6 من XE في أوروبا، يتم طرح السوبر تشارج سعة 3 لتر في الولايات المتحدة قريبًا، وقد يتم تجهيز XE بعد تحديثات منتصف العمر بناقل حركة يدوي في فئاتها الأولى.