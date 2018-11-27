اختيار رئيس مجلس إدارة جديد لنيسان

ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء أن مجلس إدارة شركة نيسان موتور للسيارات سيختار خليفة كارلوس غصن في رئاسة المجلس يوم 17 ديسمبر المقبل.

وكانت نيسان أقالت‭ ‬غصن من منصبه الأسبوع الماضي لمزاعم بارتكابه مخالفات مالية.

كما قرر مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز عزل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة بعد إلقاء القبض عليه وإقالته من جانب حليفتها نيسان.. وقالت ميتسوبيشي إن رئيسها التنفيذي أوسامو ماسوكو سيتولى بشكل مؤقت منصب رئيس مجلس الإدارة.