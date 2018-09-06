هيونداي تستهدف بيع 120 ألف سيارة في 2019



قررت شركة "هيونداي موتور" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية أن تستهدف بيع 120 ألف سيارة "إلنترا"، بالسوق المحلية، وهذا بحلول 2019.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن "لي كوانج جوك" النائب التنفيذي لرئيس "هيونداي موتور" أوضح للصحفيين أثناء أول اختبار للجيل الجديد من السيارة في مدينة "ناميانجيو" بالقرب من العاصمة سول أن "التغييرات الجذرية في التصميمات الخارجية وبخاصة بالنسبة للمصابيح الأمامية والخلفية تستهدف جذب العملاء الشباب في سن العشرينيات أو الثلاثينيات".

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق السيارة المدمجة المعدلة في السوق الأمريكية خلال العام الحالي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وتباع السيارة "أفانتي" باسم "إلنترا" في الأسواق الخارجية.

وتأتي النسخة المعدلة من السيارة " إلنترا " مع تغييرات جذرية في مقدمة السيارة بإضافية مصابيح على شكل مثلث وشبكة أسمك، وإضافة لمسات جديدة إلى خلفية السيارة في صورة تصميم الخلفية ونظم الإضاءة.