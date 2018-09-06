هيونداي تستهدف بيع 120 ألف سيارة في 2019

قررت شركة "هيونداي موتور" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية أن تستهدف بيع 120 ألف سيارة "إلنترا"، بالسوق المحلية، وهذا بحلول 2019.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن "لي كوانج جوك" النائب التنفيذي لرئيس "هيونداي موتور" أوضح للصحفيين أثناء أول اختبار للجيل الجديد من السيارة في مدينة "ناميانجيو" بالقرب من العاصمة سول أن "التغييرات الجذرية في التصميمات الخارجية وبخاصة بالنسبة للمصابيح الأمامية والخلفية تستهدف جذب العملاء الشباب في سن العشرينيات أو الثلاثينيات".
وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق السيارة المدمجة المعدلة في السوق الأمريكية خلال العام الحالي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وتباع السيارة "أفانتي" باسم "إلنترا" في الأسواق الخارجية.
وتأتي النسخة المعدلة من السيارة " إلنترا " مع تغييرات جذرية في مقدمة السيارة بإضافية مصابيح على شكل مثلث وشبكة أسمك، وإضافة لمسات جديدة إلى خلفية السيارة في صورة تصميم الخلفية ونظم الإضاءة.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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