فولفو تستعرض مواصفات سيارتها المستقبلية





استعرضت فولفو السويدية مزايا سيارة المستقبل الخاصة بها وأطلقت عليها 360c، حيث أنها ستصبح مكانًا للنوم والتسكع والعمل في المستقبل.

وهي سيارة كهربائية بالكامل ذاتية القيادة تهدف إلى توفير تجربة أكثر متعة، وتتطلع فولفو أن تكون تلك السيارة متاحة في عالم 2021، معتبرة أنها يمكن أن تحدث ثورة في السفر لمسافات قصيرة.

وقالت فولفو إن السيارة ستكون مناسبة للأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا على الطريق، وتدعى الشركة أنها ستقدم نظام ذاتي القيادة من مستوى 5، مما يلغي الحاجة إلى سائق بشري على الإطلاق.

وفي فيديو استعراض السيارة، تطرح فولفو بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول التطوير الأوسع للسيارات ذاتية القيادة، وكيف أن التصميمات الحالية لا تظهر الكثير من التفكير في تجربة الركاب، وأعادت شركة فولفو تصميم السيارة الداخلية لتصبح غرفة معيشة أو غرفة نوم أو مساحة عمل مستقبلية، مزودة بإمكانية اتصال محمولة كاملة.