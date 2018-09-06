فولفو تستعرض مواصفات سيارتها المستقبلية

استعرضت فولفو السويدية مزايا سيارة المستقبل الخاصة بها وأطلقت عليها 360c، حيث أنها ستصبح مكانًا للنوم والتسكع والعمل في المستقبل.
وهي سيارة كهربائية بالكامل ذاتية القيادة تهدف إلى توفير تجربة أكثر متعة، وتتطلع فولفو أن تكون تلك السيارة متاحة في عالم 2021، معتبرة أنها يمكن أن تحدث ثورة في السفر لمسافات قصيرة.
وقالت فولفو إن السيارة ستكون مناسبة للأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا على الطريق، وتدعى الشركة أنها ستقدم نظام ذاتي القيادة من مستوى 5، مما يلغي الحاجة إلى سائق بشري على الإطلاق.
وفي فيديو استعراض السيارة، تطرح فولفو بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول التطوير الأوسع للسيارات ذاتية القيادة، وكيف أن التصميمات الحالية لا تظهر الكثير من التفكير في تجربة الركاب، وأعادت شركة فولفو تصميم السيارة الداخلية لتصبح غرفة معيشة أو غرفة نوم أو مساحة عمل مستقبلية، مزودة بإمكانية اتصال محمولة كاملة.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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