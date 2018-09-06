تويوتا تطلق أفالون 2019 الجديدة في السعودية

أطلق وكيل تويوتا في السعودية أفالون 2019 الجديدة كليًا بسعر يبدأ من 122 ألف ريال.

تتوفر أفالون 2019 بثلاثة فئات مختلفة في السوق المحلي حالياً، ويتميز الجيل الجديد بتصميم مختلف مع شبك كبير في المقدمة ومصابيح متصلة في الخلفية، وبشكل عام يميل التصميم الخارجي إلى شقيقتها الفاخرة لكزس. أحد أبرز الإضافات الميكانيكية التي تستحق الذكر في أفالون 2019 هو النظام التعليق النشط في الإطارات الأربعة، لتوفير راحة أكبر في الحفر والشوارع الرديئة.

جميع الفئات تحمل محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

من حيث الأسعار فإن أسعار الفئات الثلاثة هي كالتالي:

أفالون XLE بسعر يبلغ 122,220 ريال شامل الضريبة

أفالون Premium بسعر يبلغ 129,780 ريال شامل الصريبة

أفالون Touring بسعر يبلغ 152,565 ريال شامل الصريبة