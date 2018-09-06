تويوتا تطلق أفالون 2019 الجديدة في السعودية

أطلق وكيل تويوتا في السعودية أفالون 2019 الجديدة كليًا بسعر يبدأ من 122 ألف ريال.
تتوفر أفالون 2019 بثلاثة فئات مختلفة في السوق المحلي حالياً، ويتميز الجيل الجديد بتصميم مختلف مع شبك كبير في المقدمة ومصابيح متصلة في الخلفية، وبشكل عام يميل التصميم الخارجي إلى شقيقتها الفاخرة لكزس. أحد أبرز الإضافات الميكانيكية التي تستحق الذكر في أفالون 2019 هو النظام التعليق النشط في الإطارات الأربعة، لتوفير راحة أكبر في الحفر والشوارع الرديئة.
جميع الفئات تحمل محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
من حيث الأسعار فإن أسعار الفئات الثلاثة هي كالتالي:
أفالون XLE بسعر يبلغ 122,220 ريال شامل الضريبة
أفالون Premium بسعر يبلغ 129,780 ريال شامل الصريبة
أفالون Touring بسعر يبلغ 152,565 ريال شامل الصريبة
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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