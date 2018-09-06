الجيل القادم من أودي r8 سيكون كهربائي بالكامل وأكثر

تضاربت الأنباء حول مستقبل أودي R8، فالعديد من التقارير السابقة ظهرت وأكدت أن أودي لن تطلق الجيل الثالث من السيارة، بينما رأت تقارير أخرى أن الشركة تعمل على تقديمها ولكن بطريقة جديدة كسيارة خارقة كهربائية، ويبدو أنها ستكون من ضمن أسطول e-tron الكهربائي، والأقرب أن الجيل الثاني من السيارة سيكون مستوحى من PB18 e-tron الإختبارية.

التقرير الأخير حول الجيل الجديد من R8 ذكر أن محركات السيارة الكهربائية ستكون بقوة 1,000 حصان، وأنها ستمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال ثانيتين فقط.