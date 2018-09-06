الجيل القادم من أودي r8 سيكون كهربائي بالكامل وأكثر

تضاربت الأنباء حول مستقبل أودي R8، فالعديد من التقارير السابقة ظهرت وأكدت أن أودي لن تطلق الجيل الثالث من السيارة، بينما رأت تقارير أخرى أن الشركة تعمل على تقديمها ولكن بطريقة جديدة كسيارة خارقة كهربائية، ويبدو أنها ستكون من ضمن أسطول e-tron الكهربائي، والأقرب أن الجيل الثاني من السيارة سيكون مستوحى من PB18 e-tron الإختبارية.
التقرير الأخير حول الجيل الجديد من R8 ذكر أن محركات السيارة الكهربائية ستكون بقوة 1,000 حصان، وأنها ستمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال ثانيتين فقط.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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