نقدم لكم أبرز 7 سيارات "أوتوماتيك" مطروحة بأسواق البيع والشراء الإلكترونية، ولا تتجاوز أسعارها الـ100 ألف جنيه.

ويسعى قطاع كبير من زبائن سوق المستعمل إلى امتلاك سيارة مزودة بناقل حركة "أوتوماتيك" ومستعملة، لكي تتوافق أسعارها مع إمكانياتهم المادية إلى جانب حالتها الجيدة.

هوندا سيفيك

من السيارات الاعتمادية التي حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصري، وتُعد طرازات 1991، 1992، 1993، من السيارات المزودة بناقل أوتوماتيك ويمكن شرائها بأقل من 100 ألف جنيه حيث تتراوح أسعار السيارة في سوق المستعمل بين 75 ألف إلى 100 ألف جنيه ويتحكم في سعر السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع.

بريليانس جالينا

تتوافر سيارة برليانس جالينا الصينية في سوق المستعمل بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه، وتتميز السيارة بعدد كبير من المواصفات ببعض طرازاتها أبرزها، نظام فرامل ABS، تكييف هواء، وسائد هوائية.

نيسان صني

نيسان من العلامات اليابانية التي تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، ويمكن للباحث عن سيارة نيسان صني بناقل حركة آلي أن يقتني أحد الطرازات المصنعة بين عامي 1995 وحتى عام 2000 بأسعار تتراوح ما بين 65 ألف إلي 100 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

تتوافر سيارات بروتون ويرا أوتوماتيك في سوق المستعمل بأسعار تتراوح ما بين 75 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، لطراز 2005.

رينو كليو

السيارة الفرنسية التي تنتمي إلى فئة السيدان، يمكن أن يمتلكها الباحث عن سيارة أوتوماتيك بأقل من 100 ألف جنيه في الطرازات التي تبدأ من 2003 إلى 2006؛ حيث يتراوح سعر السيارة في سوق المستعمل ما بين 75 ألف إلى 95 ألف جنيه، ويتحكم في سعر السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع.

دايو نوبيرا

استطاعت دايو أن تحظى بثقة قطاع كبير من المصريين، منذ طرحها في تسعينات القرن الماضي، وتتراوح أسعار نوبيرا 1 في سوق المستعمل ما بين 75 ألف إلى 100 ألف جنيه.

كيا ريو

كيا ريو موديل 2004 و2005 قادرة علي تحقيق حلم امتلاك سيارة مستعملة أوتوماتيك لا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه، لأن أسعارها تتراوح ما بين 95 ألف إلى 100 ألف جنيه.

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