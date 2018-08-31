عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يكشف عن سيارة كلاشينكوف الروسية الكهربائية بتصميم كلاسيكى.

السيارة الجديدة، CV-1، ستكون قادرة على منافسة أشهر السيارات الكهربائية فى الأسواق العالمية، وتحتوى على أجهزة ومعدات أساسية طورت وصنعت بالكامل داخل مصانع الشركة وبها بطارية كهربائية عالية السرعة، ونظام التحكم المعيارى للسيارة.