شركة روسية تكشف عن شاحنة يمكنها نقل أكثر من 125 طنًا

كشفت شركة "Tonar" الروسية عن نموذجها الجديد من الشاحنات العملاقة القادرة على نقل أوزان كبيرة جدا.

جاءت شاحنة "Tonar-7502" الجديدة بمحرك بقوة 750 حصانا، ونظام دفع سداسي للعجلات "6×6" وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز الطرق الصعبة.

وصنعت هذه الشاحنة لنقل الأتربة والحجارة من مناجم الألماس والمعادن في روسيا، وجاءت بمقطورتين محمولتين على عجلات كبيرة، سعة كل واحدة 39.5 متر مكعب، يمكنهما نقل أكثر من 125 طنا من الحمولة دفعة واحدة.

كما يمكن لهذه السيارة العمل في أصعب الظروف المناخية، في درجات حرارة تتراوح ما بين 60 تحت الصفر، و50.

وزودت مقصورتها بأربع وسادات أمان، بالإضافة إلى مقاعد مريحة بأنظمة تسخين وتبريد، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومنظومات ملاحة وتحديد للمواقع.