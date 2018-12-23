رولزرويس كالينان تبدو كأنها تقليد صيني

رولزرويس كالينان تجسّد قمة فخامة سيارات SUV، بالرغم من ذلك؛ إذا كنت ترى الجمال يقتصر على السيدان، فإنك قد لا تقدّر مدى أناقتها، فخامتها وهيبتها على الطريق.

كريس هاريس مقدم توب جير هو مثال على ذلك، حيث يقول أنه جرّبها بعض الوقت، ولم يعجبه تصميمها البتة، وأن سعرها يفوق 300,000 جنيه استرليني في المملكة المتحدة، لذا ليس هنالك عذر لدى رولز رويس.

عبر مقدم توب جير عن عدم إعجابه بانحناءات جسدها، كما ذكر أن خلفيتها لا بأس بها، إلا أنه لا يطيق بقيّة تفاصيلها، إذ تبدو تقليد صيني قامت رولز رويس بنَسخِه من سياراتها الأخرى حيث تصميمها ليس فريداً من نوعه كما هو حال فانتوم.

بالرغم من ذلك، اعترف هاريس بأن كالينان هي أكثر SUV مريحة جربها في العالم، وأن من يسعى لامتلاك SUV فائقة الفخامة فهي الخيار المثالي.

وقد أكّد مقدم توب جير على أنه يستحيل أن يشتري SUV بدلاً من سيدان، حيث أن أناقة المظهر كما يبدو تقتصر على هكذا فئة، لهذا يستحيل أن يفكر في كالينان كسيارة متواجدة في حياته اليومية.. على كل حال، سنرى كالينان في شوارع المملكة والخليج عاجلاً أم آجلاً حيث الإقبال عليها قوي في المنطقة.