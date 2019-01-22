بورش تعمل على 718 كايمان gt4 ralley لموسم 2020

كشفت شركة بورش مؤخرًا عن سيارة الرالي الاختبارية كايمان GT4 Ralley، والتي كانت مبنية على كايمان GT4 والآن تعود الشركة لتؤكد مشاركتها في موسم سباقات رالي 2020.

تأتي السيارة بتصميم مشابه لـ718 كايمان GT4 ويتميز بكشافات الإضاءة الليلية شديدة القوة، ومدخل هواء فوق السقف، إلا أن التعديلات الأكبر هي تحت الهيكل.

في ذلك الموسم ستحمل السيارة المشاركة تقنيات 718 كايمان GT4 Clubsport، وقد تدفع بورش قوة السيارة إلى أبعد من 419 حصان و 425 نيوتن-متر التي تحملها السيارة الأساسية، وستحصل على تعديلات لناقل الحركة ليناسب طبيعة السباقات القاسية.

ستأتي بورش 718 كايمان GT4 Ralley بمعايير R-GT من الاتحاد الدولي للسيارات.