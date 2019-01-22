سعر ومواصفات فيات تيبو أرخص سيارة أوروبية في مصر
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سعر ومواصفات "فيات تيبو" أرخص سيارة أوروبية في مصر

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العرب اليوم - سعر ومواصفات "فيات تيبو" أرخص سيارة أوروبية في مصر

فيات تيبو
القاهرة - العرب اليوم

تسعى العديد من شركات السيارات، الى زيادة مبيعاتها عن طريق عمل تخفيضات على أسعار سياراتها وجذب المزيد من راغبي شراء سيارة جديدة، وذلك بعد تطبيق التخفيض الجمركي على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، فيما يسمى بـ"زيرو جمارك". 

ونرصد خلال السطور التالية سعر ومواصفات سيارة "فيات تيبو" التي تعد أرخص سيارة أوروبية في السوق المصري.

تأتي سيارة "فيات تيبو" في أكثر من فئة، فمواصفات الفئة الأقل هي:
محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، بقوة موتور تبلغ 95 حصان ، وناقل حركة مانيوال "يدوي" مكون من 6 سرعات، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر، ومعدل استهلاك الوقود 5.7 لتر لكل 100 كم، وعدد أبواب السيارة هي 4، ومقاس الجنوك 16 بوصة.

أما عن سعر هذه الفئة فيبلغ 228 ألف جنيه بعد أن كان 234 ألف جنيه بقيمة تخفيض بلغت 6 آلاف جنيه.

أما الفئة الأعلى من سيارة "تيبو" فمواصفاتها هي:
محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وقوة الموتور 110 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وسعة خزان الوقود هي 45 لتر، ومعدل استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم، وعدد أبواب السيارة 4 ومقاس الجنوط 17 بوصة.

ويبلغ سعر هذه الفئة 293 ألف جنيه بعد أن كان 303 ألف جنيه، بقيمة تخفيض بلغت 10 آلاف جنيه.

مواصفات السلامة والأمان:
نظام فرامل مانعة للانغلاق، ونظام توزيع الكتروني للفرامل، ونظام ايموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وبرنامج التوازن الالكتروني، ونظام مراقب ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة، فوانيس ضباب أمامية وخلفية، صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة.

الكماليات ووسائل الترفيه:
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، مدخل USB، كمبيوتر رحلات.

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سعر ومواصفات فيات تيبو أرخص سيارة أوروبية في مصر سعر ومواصفات فيات تيبو أرخص سيارة أوروبية في مصر



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سعر ومواصفات فيات تيبو أرخص سيارة أوروبية في مصر سعر ومواصفات فيات تيبو أرخص سيارة أوروبية في مصر



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