شراكة لمدة 5 سنوات بين إكسون موبيل و كيا

وقعت شركة اكسون موبيل مصر عقد شراكة يمتد لمدة خمس سنوات مع شركة EIT وكيل كيا في مصر وذلك بحضور المهندس سامي الأنصاري مدير عام الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر، و المهندس خالد محمد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وعدد من مسئولي الشركتين.

وألقي المهندس سامى الأنصاري مدير عام الزيوت بشركة إكسون موبيل مصر كلمة للحضور أعرب فيه عن سعادته بهذه الشراكة، مضيفاً: " نشهد اليوم إنجازاً جديداً لنا نفخر ونعتز به وهو توقيع عقد شراكتنا معEIT الوكيل الحصري لكيا موتورز لمدة خمس سنوات، وبموجب هذه الشراكة، نعلن انطلاق تعاون بين الشركتين يجني ثماره عملاؤنا ويضيف لرصيد الشركتين الكثير من خلال أثاره الإيجابية والتي تتمثل في تقديم أجود وأحسن المنتجات من الزيوت التي تليق بعملاء كيا موتورز وتلبي احتياجاتهم ".

وأوضح الأنصاري أن شركة إكسون موبيل مصر تحترم عملاءها وتحوذ دوما على ثقتهم من خلال التكنولوجيا المتطورة الموجودة في كل منتجاتنا ونسعي دوما في إكسون موبيل مصر عاماً بعد عام علي تقديم منتجات وخدمات تفوق توقعات عملائنا في محطات الشركة والتي تزيد عن 350 محطة وقود وأكثر من 60 مركز خدمة لـ "موبيل 1" علي مستوي الجمهورية، فضلا عن استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في مصانع الزيوت والشحومات بالإسكندرية والعاشر من رمضان والتي تعد من أفضل المصانع على مستوى العالم، وتقوم بتصدير الإنتاج المصري لأكثر من 45 دولة ". ووجه الأنصاري الشكر لخالد نصير ولفريق عمل الشركتين فى ختام كلمته وللحضور متمنياً أن تشهد الخمس سنوات القادمة الكثير من النجاحات والإنجازات للجانبين وأن يواصلا ريادتهما للسوق المصرية الذي يعد سوقاً واعداً للاستثمارات.

ومن جانبه أكد المهندس خالد محمد نصير رئيس مجلس إدارة شركة EIT على اعتزازه بالعمل مع شركة إكسون موبيل مصر أحد أكبر شركات المنتجات البترولية في مصر، قائلا: " نحن على يقين بأن شركة إكسون موبيل مصر سوف تقدم لنا منتجات وخدمات متطورة تناسب مواصفات العلامة التجارية كيا مورتوز وتوفر على كافة احتياجات عملائنا".