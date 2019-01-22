فولفو تكشف عن سيارة جديدة مخصصة للمناطق الوعرة

أعلنت شركت فولفو عن نسخة مخصصة للأراضي الوعرة تطلق عليها "Cross Country" من سيارتها الكومبي V60، التي تنتمي للفئة المتوسطة.وأوضحت الشركة السويدية أن النسخة V60 Cross Country الجديدة تختلف عن الموديل العادي من خلال زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 6 سم ليصل ارتفاع السيارة إلى 50ر1 متر.

بالإضافة إلى ذلك، يزدان الجسم الخارجي للسيارة بعناصر حماية سوداء من البلاستيك على المصادم ومبيت العجلات.

وفيما يخص تجهيزات السلامة، زودت فولفو السيارة الجديدة بأنظمة مثل City Safety للتعرف على المارة وراكبي الدراجات وحمايتهم، بجانب النظام المساعد Pilot Assist للحفاظ على مسافة الأمان وحارة السير حتى سرعة 130 كلم/س.

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة V60 Cross Country محرك ديزل بقوة 190 حصان ومحرك بنزين بقوة 250 حصان، مع نظام الدفع الرباعي. ويصل موديل الديزل إلى السرعة القصوى 210، بينما يصل موديل البنزين إلى 230 كلم/س.

وأشارت فولفو إلى أن سيارتها الجديدة تستهلك من 5.9 إلى 6.6 لتر/100 كلم من وقود الديزل.

ومن المقرر طرح السيارة V60 Cross Country الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 52 ألف و 350 يورو للموديل الديزل ( اي ما يعادل مليون و 60 ألف جنيه مصري تقريباً).