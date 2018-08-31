انطلاق الجولة الحادية عشر من کev it up في شرم الشيخ

قالت الصفحات الرسمية لبطولة کEV IT UP أنها بدأت تجهيزاتها لانطلاق الجولة الحادية عشر من البطولة والثانية لعام 2018 يوم الجمعة 28 سبتمبر بتراك جيبلي شرم الشيخ.
وعن سبب اختيار شرم الشيخ لإقامة السباق أوضح كابتن سامح عبد القوي المنظم العام ومؤسس البطولة للأهرام اوتو : " کEV IT UP منذ بدايتها وهي تعمل علي تنشيط ودعم السياحة الرياضية ومن أول جولاتها و نحن نستضيف متسابقين من الدول العربية الشقيقة كما ان حكام جولات البطولة من محترفين رياضة السيارات علي مستوي الشرق الاوسط".
وأضاف أنه كان علي البطولة أن تخرج من حدود القاهرة إلي المحافظات وهذا ما سنحرص عليه سنويا أن تكون هناك جولة علي الأقل في أحد المحافظات دعما للرياضة وانتشارها .
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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