انطلاق الجولة الحادية عشر من کev it up في شرم الشيخ

قالت الصفحات الرسمية لبطولة کEV IT UP أنها بدأت تجهيزاتها لانطلاق الجولة الحادية عشر من البطولة والثانية لعام 2018 يوم الجمعة 28 سبتمبر بتراك جيبلي شرم الشيخ.

وعن سبب اختيار شرم الشيخ لإقامة السباق أوضح كابتن سامح عبد القوي المنظم العام ومؤسس البطولة للأهرام اوتو : " کEV IT UP منذ بدايتها وهي تعمل علي تنشيط ودعم السياحة الرياضية ومن أول جولاتها و نحن نستضيف متسابقين من الدول العربية الشقيقة كما ان حكام جولات البطولة من محترفين رياضة السيارات علي مستوي الشرق الاوسط".

وأضاف أنه كان علي البطولة أن تخرج من حدود القاهرة إلي المحافظات وهذا ما سنحرص عليه سنويا أن تكون هناك جولة علي الأقل في أحد المحافظات دعما للرياضة وانتشارها .