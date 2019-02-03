ينوي اتحاد "رينو- نيسان" في روسيا إنتاج نموذج خاص منافس من سيارات "Kicks" الكروس أوفر.

ومن المفترض أن تبنى هذه السيارة على منصة مركبات "Kaptur" التي طرحتها "رينو" في السنوات الـ 3 الأخيرة، وتأتي بهيكل صغير بطول 3.8 م، وقاعدة عجلات يبعد محوراها عن بعضهما 2.6 م.

أما من الداخل، فستزود السيارة بمقاعد تتسع لخمسة ركاب، وقمرة قيادة مزودة بشاشة بمقاس 8 بوصات، وأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة تكييف وتبريد وتدفئة المقاعد والزجاج.

وتحصل "Kicks" على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ومحركات بنزين بسعة 1.5 و2.0 لتر، بعزم 130 و160 حصانا، أما سعرها فسيكون نحو 20 ألف دولار أو أقل.