كشف تقرير جديد أن لعبة سباقات السيارات Forza Horizon 4 جذبت أكثر من 7 ملايين لاعب منذ إطلاقها فى أكتوبر الماضى، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا للعبة، مقارنة بألعاب السباقات الأخرى، إلا أن الشركة المطورة للعبة Playground Games، لم توضح تفاصيل هذه الأرقام عبر المنصات، كما لم تكشف عن إجمالى أرقام المبيعات، وفقا لما نشرته الشركة فى تغريدة على حسابها الرسمى على تويتر.

وأوضح التقرير أن الأرقام بشكل عام تبدو جيدة للغاية، حيث أفاد تقرير فى أكتوبر الماضى أن مبيعات Forza Horizon 4 كانت الأكثر مبيعا خلال شهر اطلاقها فى تاريخ سلسلة Forza.

يذكر أن Forza Horizon 4 هى لعبة فيديو من نوع سباق السيارات، وهى الجزء الرابع من سلسلة فورزا هوريزون، سوف تصدر اللعبة بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وتعمل على منصات إكس بوكس ون وويندوز 10.