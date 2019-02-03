المئات يتظاهرون في ألمانيا احتجاجًا على حظر سيارات الديزل

تظاهر المئات بمدينة شتوتجارت جنوب غربي ألمانيا احتجاجا على حظر سير مركبات الديزل بالمدينة.وذكرت شرطة المدينة أن مظاهرة لحركة معارضي حظر سيارات الديزل والمسماة باسم " يوانيس زاكاروس" وهو شاب يعمل في شركة بورش وقاد مظاهرات ضد حظر سير سيارات الديزل وشارك فيها حوالي 800 شخص.

تعتبر هذه المظاهرة الرابعة التي أعلن عنها زاكاروس 26 عاما ضد حظر سير السيارات التي تعمل بالديزل.

شارك في أول مظاهرة ينظمها زاكاروس قبل ثلاثة أسابيع وفقا لبيانات الشرطة حوالي 250 شخصا، ثم وصل عددهم إلى 700 في الأسبوع الذي يليه، بينما وصل العدد إلى 1200 الأسبوع الماضي.

ارتدى نصف المتظاهرين هذه المرة سترات صفراء اقتداء بالنموذج الفرنسي.

وقال زاكاروس إن الفرنسيين لديهم مشاكل مشابهة ومن ثم جاءت الدعوة بارتداء سترات صفراء تضامنا معهم، مضيفا القول: "الأمر هنا يتعلق بحكومة تخدعنا، كما يتعلق بنا نحن المواطنين الذين يتحملون الأعباء".

كانت مدينة شتوتجارت أول مدينة ألمانية كبرى تطبق مع أول يناير الماضي حظر سير مركبات الديزل في منطقة واسعة تشمل معظم أحياء المدينة لحمايتها من آثار التلوث.

وأمهلت المدينة سكانها حتى بداية أبريل المقبل لأخذ تدابير لتلافي الحظر على مركباتهم.