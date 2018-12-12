ينطلق يوم غد الخميس السباق المنتظر "السعودية للفورمولا-إي – الدرعية 2018" في مدينة الدرعية التاريخية ، ويستمر حتى 15 ديسمبر الجاري ، حيث يستعد السائقون من 11 فريقا للتنافس في 13 سباقا.

وتضم قائمة المشاركين كوكبة من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى ، والذين سيواجهون معا تحديات عدة في حلبات الجيل الثاني من سيارات الفورمولا-إي.

وضمت قائمة الفرق المشاركة كلا من "إنفجن فيرجين ريسنج" البريطاني و"إتش دبليو إيه ريس لاب" الألماني و"جيوكس دراجون ريسنج" الأمريكي و"نيسان إي.دامز" الياباني و"باناسونيك جاكوار ريسنج" البريطاني و"فينتوري فورمولا إي" من موناكو ، و"إن آي يو فورمولا إي" البريطاني و"ماهيندرا ريسنج" الهندي و"بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" الألماني و"دي إس تيكيتا" الصيني و"أودي سبورت آبت شيفلر" الألماني.

بينما ضمت قائمة السائقين المشاركين الألماني دانييل آبت (فريق أودي سبورت آبت شيفلر) والبريطاني ألكساندر سيمز (فريق بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت) والهولندي روبن فرينجز (فريق إنفجن فيرجن ريسنج) والألماني ماكس جانتر (فريق جيوكس دراجون ريسنج) والنيوزيلندي ميتش إيفانز (فريق باناسونيك جاكوار ريسنج) والبلجيكي جيروم دامبروزيو (فريق ماهيندرا ريسنج) والفرنسي توم ديلمان (فريق إن آي أو فورمولا إي) والألماني أندريه لوتيرير (فريق دي إس تيكيتا) والبرازيلي فيليبي ماسا (فريق فينتوري فورمولا إي).

كذلك ضمت التايلندي أليكس ألبون (فريق نيسان إي.دامز) والبريطاني جاري بافيت (فريق إتش دبليو إيه رايس لاب) والبرازيلي لوكاس دي جراسي (فريق أودى سبورت آبت شيفلر) والبريطاني سام بيرد (فريق إنفجن فيرجن ريسنج) والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز (فريق جيوكس دراجون ريسنج) والبرازيلي نيلسون بيكيت جونيور (فريق باناسونيك جاكوار ريسنج) والألماني باسكال ويهرلين (فريق ماهيندرا ريسنج) والبريطاني أوليفر تيرفي (فريق إن آي أو للفورمولا إي) والفرنسي جان إريك فيرجن (فريق دي إس تيكيتا للفورمولا إي) والسويسري إدواردو موراتارا (فريق فينتوري للفورمولا إي) والسويسري سيباستيان بويمي (فريق نيسان إي دامز) والبلجيكي ستوافيل فاندورن (فريق إتش دبليو إيه رايس لاب).