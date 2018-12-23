قدمت شركة ميني في الفترة الأخيرة موديل 2019 من فئة S JCW الرياضية من سيارتها MINI Cooper، وذلك بعد تعديل محركها لتتوافق مع قوانين انبعاثات العوادم الجديدة في أوروبا.

ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 228 حصان، وذكرت الشركة أن هذا المحرك مازال يتمتع بنفس الأداء القوي والعالي بالرغم من تقليل نسب العوادم الصادرة منه.

ومن خلال الاختبارات التي أجرتها الشركة لهذا الموديل استطاعت الشركة الإنجليزية أن تتأكد من نسب العوادم الصادرة منه، وذكرت أنها تبلغ 158 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه السيارة مع ناقل الحركة اليدوي 6 سرعات، و142 جرام مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8 سرعات.

ومن حيث الأداء فذكرت الشركة أن هذا الموديل يمكنه التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية مع ناقل الحركة اليدوي، ويرتفع هذا الزمن مع النسخة المكشوفة من السيارة ليصبح 6.6 ثواني فقط بنفس الاختبار.

وستطلق MINI هذا الموديل الجديد في أوروبا فقط، وستبدأ الشركة في تلقي طلبات شراء هذا الموديل خلال شهر يناير من عام 2019 القادم، بينما سيبدأ الانتاج الفعلي للسيارة في مصنع الشركة خلال مارس 2019.