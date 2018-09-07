شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حدث يعد هو الأكبر في عالم السيارات الفارهة والرياضية بإقامة مهرجان "بيبل بيتش كونكورس ديليغانس" السنوي.

ويجمع المهرجان بين السيارات الكلاسيكية النادرة، وبين سيارات المستقبل التجريبية والكهربائية.

وعلى هامش المهرجان أقيم مزاد لشراء السيارات الكلاسيكية بلغت فيه قيمة المبيعات نحو 368 مليون دولار.

وكانت أغلى سيارة في المزاد، وفي العالم، من نوع "فيراري 250"جي تي أو المنتجة في عام 1962، وبيعت بمبلغ 48.4 مليون دولار (اي ما يعادل 864 مليون جنيه مصري تقريباً) .

وكان من أبرز الحاضرين من شركات صناعة السيارات "بوغاتي" ،"بورش"، "فيراري"، "بنتلي"، "رولزرويس"، "مرسيدس"، "لامبورجيني" وغيرها.

وقامت صحيفة "الشرق الأوسط" بعرض أبرز السيارات التي ظهرت بالمهرجان ويمكن التعرف عليها من خلال الصفحات التالية :