شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حدث يعد هو الأكبر في عالم السيارات الفارهة والرياضية بإقامة مهرجان "بيبل بيتش كونكورس ديليغانس" السنوي.
ويجمع المهرجان بين السيارات الكلاسيكية النادرة، وبين سيارات المستقبل التجريبية والكهربائية.
وعلى هامش المهرجان أقيم مزاد لشراء السيارات الكلاسيكية بلغت فيه قيمة المبيعات نحو 368 مليون دولار.
وكانت أغلى سيارة في المزاد، وفي العالم، من نوع "فيراري 250"جي تي أو المنتجة في عام 1962، وبيعت بمبلغ 48.4 مليون دولار (اي ما يعادل 864 مليون جنيه مصري تقريباً) .
وكان من أبرز الحاضرين من شركات صناعة السيارات "بوغاتي" ،"بورش"، "فيراري"، "بنتلي"، "رولزرويس"، "مرسيدس"، "لامبورجيني" وغيرها.
وقامت صحيفة "الشرق الأوسط" بعرض أبرز السيارات التي ظهرت بالمهرجان ويمكن التعرف عليها من خلال الصفحات التالية :
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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