سيارة اودي الطائرة تحلق لأول مرة

بعد أن قامت اودي بالتعاون مع شركة ايرباص للطائرات وايتالديزاين للتصميم في صنع نموذج بوب.اب نيكست “Pop.Up Next” الاختباري على هيئة تاكسي طائر سابقاً، نجحت صانعة السيارات أخيراً في جعله يقوم بأول إقلاع حقيقي ناجح له.

يدمج النموذج ما بين السيارات ذاتية القيادة مع المروحيات الحاملة للركاب، حيث قام بتأدية أول اختبار طيران له خلال أسبوع الدرونز في أمستردام، حيث كان الاختبار يتمثل في وضع السيارة الحاملة للركاب على الأرض، قبل أن تبدأ في قيادة نفسها ذاتياً، وهو ما يمكن مشاهدته في الفيديو أدناه بداية من الدقيقة 18.

بالطبع، لا يزال النموذج بربع حجم المركبة الحقيقية، إلا أن الاختبار أثبت مدى جدواها، ما دعى اودي للتأكيد على أن النسخة الكاملة ستكون في طور الإنتاج خلال العقد القادم، كي توفر للعملاء تجربة تاكسي طائرة سهلة وعالية الكفاءة في المدن الكبرى، دون الحاجة للانتقال بين السيارات أو وسائل المواصلات المختلفة للوصول إلى وجهتهم.

هذا وتنوي اودي قريباً البدء باختبار تاكسيها الطائر بمقرها الرئيسي في مدينة إنجولشتادت، وذلك كجزء من مشروع النقل الجوي الحضري الخاص بالصانعة الألمانية.