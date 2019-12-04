شعبة السيارات الحملات ليست سببًا في انخفاض الأسعار
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شعبة السيارات الحملات ليست سببًا في انخفاض الأسعار

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العرب اليوم - شعبة السيارات الحملات ليست سببًا في انخفاض الأسعار

علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية
القاهرة - العرب اليوم

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحملات ضد شراء السيارات لم تكن سببًا في انخفاض أسعارها.

وأوضح السبع، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أن السيارات هي أول سلعة ينخفض سعرها مع انخفاض الدولار، بالإضافة إلى رفع الجمارك عنها، مشيرًا إلى أن مبيعات عام 2019 لم تنخفض سوى 4.33% فقط؛ بسبب الظروف الاقتصادية، وذلك وَفقًا لإحصائية مجلس المعلومات المصري للسيارات.

لكن محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، شكك في نسبة انخفاض المبيعات على اعتبار أنها أكبر من ذلك، وَفقًا لرؤيته، مشيرًا إلى أن المجلس ليس جهة محايدة ومستقلة، والأرقام الحقيقية عند إدارة المرور.

وأضاف السبع أن الشريحة الأخيرة من السيارات التركية التي ستصل مصر مطلع العام المقبل، ستخلق منافسة جديدة في السوق، وأنواعها الثلاثة ستنخفض من 2% إلى 3%.

يُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية ستبدأ مطلع يناير 2020 في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات، والتي تبلغ 10% بعد وصول نسبة التخفيض الجمركي 90% في يناير الماضي؛ لتصبح السيارات تتمتع بإعفاء جمركي كامل أو "صفر جمارك" بداية العام المقبل.

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شعبة السيارات الحملات ليست سببًا في انخفاض الأسعار شعبة السيارات الحملات ليست سببًا في انخفاض الأسعار



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