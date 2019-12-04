قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن جميع أنواع السيارات سينخفض أسعارها دون استثناء في 2020، مع دخول الشريحة الأخيرة من السيارات التركية دون جمارك، والتي ستخلق منافسة جديدة.

وأضاف شتا، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أن أسعار السيارات ما زال مبالغًا فيها، وزيادة عن السعر العادل الموجود في الخليج وأوروبا بأكثر من 30%، منوهًا بأن مكسب التجار 30% في المستورد و100% في التجميع المحلي.

وذكر المتحدث باسم حملة "خليها تصدي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه اللوم إلى المسؤولين عن قطاع السيارات في مصر؛ لعدم قدرتهم على إقناع وجذب "الشركات الأم" إلى التصنيع محليًّا، متابعًا: "لم نصدر سيارة ملاكي واحدة على مدى 30 عامًا".

وطالب شتا بفتح استيراد السيارات الزيرو موديلات 2017 و2018 و2019، ناصحًا المواطنين: "ماحدش يشتري عربيات خالص دلوقتي، لسه ما يسمى بـ(مجزرة الأسعار) شغالة".

يُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية ستبدأ مطلع يناير 2020 في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات، والتي تبلغ 10% بعد وصول نسبة التخفيض الجمركي 90% في يناير الماضي؛ لتصبح السيارات تتمتع بإعفاء جمركي كامل أو "صفر جمارك" بداية العام المقبل.