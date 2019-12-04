وكيل فورد يخفض أسعار عدد من السيارت بنسب وصلت إلى 50 ألف جنيه

أقرت شركة "أوتو جميل" الوكيل الحصري ل سيارات فورد الأمريكية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من الطرازات التي تحمل علامة الشركة الأمريكية في السوق المحلي بقيم تتراوح بين 5 و50 ألف جنيه.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها أوتو جميل عن تخفيض أسعار بعض سيارات فورد المتاحة بمصر منذ بداية 2019، حيث أعلن في يناير عن تخفيضات طالت "جراند سي ماكس" و"فيوجن" و"كوجا" وبنسب وصلت إلى 75.000 جنيه، تبعتها تخفيضات على "إيكو سبورت" و"كوجا" في مارس بنسب وصلت إلى 50 ألف جنيه.

إعلان وكيل فورد عن التخفيضات الأخيرة، يتزامن مع تخفيضات أخرى في ديسمبر طالت طرازات تنتمي لعلامات تجارية أخرى أبرزها نيسان اليابانية ورينو الفرنسية.

ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على سيارات فورد التي تراجعت أسعارها: