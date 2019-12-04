استقبل قطاع السيارات المصري منذ بداية عام 2019 الجاري عدد من السيارات الجديدة التي يقدمها عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية لأول مرة في السوق المحلي.

ويهدف "الوكلاء" من خلال تقديم السيارات الجديدة لتنويع الطرازات المقدمة للمستهلكين في مصر وإعادة حركة المبيعات التي تشهد تباطؤًا ملحوظًا منذ بداية العام 2019.

وكانت MG-5 موديل 2020 التي كشفت عنها شركة المنصور، الوكيل الحصري لعلامات شيفرولية الأمريكية وأوبل الألمانية وإم جي الصينية في مصر، أحدث الطرازت التي تم الكشف عنها مؤخرًا في السوق المحلي، والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان العائلية المدمجة.

وتتوفر MG-5 لأول مرة في السوق المحلي، وستتاج لعملاء السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات تعتمد جميعًا على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود.

تبدأ أسعار إم جي 5 موديل 2020 من 209.990 جنيه للفئة Classic القياسية، و229.990 للفئة Comfort الثانية، فيما يصل سعر الفئة Luxury كاملة التجهيز 239.990 جنيه.

ويسلط التقرير التالي الضوء على مواصفات وأسعار أبرز الطرازات الجديدة المنضمة إلى قائمة السيارات المنافسة في الأسواق المصرية خلال عام 2019؛ ويمكن التعرف عليها من خلال الصفحات التالية: