فيا يعلن إطلاق بطولة العالم للسيارات الكهربائية فورمولا-E بداية من 2020

أعلن ر (فيا) اليوم الثلاثاء أن سلسلة سباقات السيارات الكهربائية "فورمولا-إي" ستتحول إلى بطولة العالم للسيارات الكهربائية اعتبارا من موسم 2020 / 2021 تحت مظلة الاتحاد.

وقال جان تود رئيس فيا عقب توقيع عقد مع أليخاندرو أجاج رئيس سباقات فورمولا-إي، بالعاصمة الفرنسية باريس إن "إطلاق وتطوير سباقات فورمولا-إي يشكل مغامرة رائعة. وأفخر اليوم بالإعلان عن إطلاق بطولة عالم لها تحت مظلة فيا."

ومن جانبه، قال أجاج "هذا الاتفاق وهذا الإعلان يضعان فورمولا-إي في قمة السباقات الفردية على المستوى الدولي."

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الحالي من سلسلة سباقات فورمولا-إي، والذي انطلق في السعودية في نوفمبر الماضي، شهد مشاركة شركتي بورش ومرسيدس للمرة الأولى.

وستكون بطولة العالم لفورمولا-إي، خامس بطولة عالمية للسباقات الفردية تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيا).