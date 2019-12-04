ألبينا تطلق أيقونتها b7 المعتمدة على بي إم دبليو الفئة السابعة

أطلقت شركة ألبينا الموديل الجديد من أيقونتها B7، التي تعتمد على فارهة بي إم دبليو الفئة السابعة، بسعر يبدأ من 154 ألف و800 يورو (مليونين و767 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة المتخصصة في تعديل موديلات بي إم دبليو أن الموديل B7 الجديد يتميز من خلال الجنوط الكبيرة قياس 21 بوصة بتصميم ألبينا الكلاسيكي، والتوقيع الملون على المئزر الأمامي، وألواح الديكورات على جوانب السيارة، مع شفة الاسبويلر الخلفي، ومجموعة العادم الجديدة رباعية المخارج.

وتتسارع الصالون الفارهة الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 330 كلم/س، وذلك بفضل محرك بقوة 608 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية فاخرة ذات مقاعد مكسوة بفرش فاخر وبلونين مختلفين مثل الأزرق الداكن والأحمر. وتتوفر للسيارة كسوات الجلد الفاخر وجلود نابا بحسب الرغبة.