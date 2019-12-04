رينو تجري تحديثات شاملة على نظام الملتيميديا easy link

أجرت شركة رينو تحديثات شاملة على نظام الملتيميديا Easy Link لإتاحة تحديثات نظام الملاحة والبرامج عبر الأثير “over the air”، وذلك اعتمادا على منصة 4G الجديدة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن عملية تحديثات الملاحة وتحديثات البرامج تتم بشكل تلقائي عبر واجهة لاسلكية “over the air” على غرار ما يتم مع الهاتف الذكي.

وينطبق هذا أيضا على التطبيقات والخدمات المستخدمة، وبذلك يكون Easy Link محدثا دائما؛ حيث يتم إجراء تحديثات لمواد الخرائط كل ستة أشهر، ويتم تحديث البرمجيات بمعدل ثلاث إلى أربع مرات في العام. ويمكن أيضا متابعة استخدام النظام دون قيود أثناء التحديث.

وتتم عملية توصيل الهواتف الذكية من خلال أبل CarPlay وأندرويد Auto. وبالإضافة إلى هذا سيمكن مستقبلا تحديد موقع السيارة وإدخال هدف الملاحة من الخارج بفضل تطبيق “MY Renault”، والذي يو أيضا العديد من الإمكانيات الأخرى مثل البحث عن العنوان على محرك البحث جوجل.